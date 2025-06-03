Жанибеку Алимханулы подобрали идеального соперника. Подробности

Стал известен следующий возможный соперник объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Им может лидер рейтинга WBA кубинец Йоэнли Эрнандес (8-0, 7 KO). 27-летний проспект, несмотря на малое количество поединков на профессиональном ринге, успел зарекомендовать себя, как опасный оппонент для любого в дивизионе. К тому же, он уже занимает ведущие позиции в рейтингах среднего веса.





Его промоутер Луис Де Кубас-старший заявил, что намерен организовать своему подопечному бой с Алимханулы. Команда Эрнандеса вскоре встретятся с представителем WBO Густаво Оливьери, где казахстанец является действующим чемпионом.

"Мы готовы к любому сопернику. И если следующим будет Жанибек - пусть так и будет", - заявил Де Кубас-старший.

Эксперты называют потенциальный поединок идеальным, так как Йоэнли стремится к чемпионству, а Жанибек не может найти себе соперника, так как многие избегают чемпиона.

"Жанибек Алимханулы выглядит идеальным соперником - не только из-за своего уровня, но и потому, что мало кто осмеливается выйти с ним в ринг. Но Эрнандес - не просто очередной претендент. Он верит, что его момент покорить средний вес - настал", - пишет Brunch Boxing.

Напомним, что 5 апреля текущего года Алимханулы в Астане провел защиту титулов против французского нокаутера Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO), которого отправил в нокаут уже на пятом отрезке встречи.

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