Жанибек Алимханулы выступил с интригующим посланием

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал интригующий пост на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), сообщают Vesti.kz.

"Все будет в свое время!", - опубликовал Алимханулы пост, не объяснив при этом, что именно он имеет в виду.

Алимханулы в последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

Пока неизвестно, когда казахстанец вернется на ринг.