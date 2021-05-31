Жанибек Алимханулы встретился со своими фанатами в США

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) перед боем в США провел встречу со своими фанатами, которых поблагодарил за поддержку в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Воскресная встреча с казахами из Сан-Франциско. Друзья нашей команды, болельщики, казахские братья! Спасибо за ваши эмоции и намерения, братья!" - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что 28-летний Алимханулы свой следующий поединок проведет с 30-летним американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Он будет рассчитан на десять раундов и состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса, где главным станет противостояние украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!