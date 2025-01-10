Жанибек Алимханулы узнал судьбу боя с непобежденным нокаутером

Украинский боксерский сайт vRINGe.com представил 20 самых ожидаемых боев года, включив в список возможный поединок чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и британца Хамзы Шираза (21-0, 17 KO), сообщают Vesti.kz.

"№14 Жанибек Алимханулы vs Хамза Шираз. Что на кону? Два титула в 72,6 кг Почему это место в рейтинге? Если британец Шираз и вправду тот, за кого мы его принимаем, то пускай и не в одну калитку, но он все же лишит титула чемпиона WBC Карлоса Адамеса. А затем, конечно же, хотелось бы увидеть унификацию за статус лидера дивизиона с казахстанцем Алимханулы. Вот только в Riyadh Season Жанибека пока что в упор не замечают. И хоть Шираз уже пообещал Алимханулы унификацию, мы-то знаем, что от него вообще ничего не зависит. Хамзе всенепременно найдут какого-то Криса Юбэнка... Вероятность: 1/5", - пишет сайт.

Алимханулы в последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

Пока неизвестно, когда казахстанец вернется на ринг.