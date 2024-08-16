Жанибек Алимханулы сделал заявление о следующем бое

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Вчера 17:53
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Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал пост у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

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"С нетерпением жду следующего боя. Вы увидите другого Жанибека", - говорится в его сообщении.

Напомним, Алимханулы должен был вернуться в ринг 14 июля и провести бой с новозеландским боксером российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО). Однако он был отменен, поскольку казахстанец угодил в больницу из-за обезвоживания во время весогонки.

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс IBF WBO

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