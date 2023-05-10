Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое с Канело и Биволом

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 09:28
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы не исключает свой переход во второй средний вес, чтобы разделить ринг с мексиканцем Саулем Канело Альваресом или россиянином Дмитрием Биволом, сообщают Vesti.kz.

Алимханулы уверен, что побьет их. При этом его уже не интересуют поединки с другим мексиканцем Хайме Мунгией и британцем Лиамом Смитом. 

"Они (Мунгия и Смит) уже в прошлом. Я не хочу оглядываться назад. У них была возможность сразиться со мной. Мунгия? Кто он? Он не чемпион. Я хочу драться только с чемпионами.

Если я не стану чемпионом в следующем году, конечно, я буду боксировать в 168 фунтах (второй средний вес). Канело - легкая работа для меня. Не только Канело, я могу легко победить Бивола. Я знаю себя. Придет время, и вы увидите все сами", - приводит слова Жанибека The Ring.

Напомним, что Алимханулы ближайший бой проведет с канадским боксером Стивеном Батлером 13 мая на "Стоктон-Арене" в США. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Альварес Сауль Бивол Дмитрий

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