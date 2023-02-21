Жанибек Алимханулы раскрыл свои дерзкие планы в профи

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Сегодня 11:42
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Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы сделал заявление о своих планах на будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отметил, что не собирается останавливаться на чемпионском титуле WBO, а будет завоевывать пояса и в других версиях. 

"Я только начал. Это мой первый чемпионский титул, и скоро у меня будет много титулов. Я всегда буду в новостях. Так что привыкайте", - написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, ранее появилась информация, что Алимханулы согласился на бой с временным чемпионом WBC доминиканцем Карлосом Адамесом.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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