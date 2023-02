Жанибек Алимханулы согласился на бой с временным чемпионом WBC

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (13-0, 18 КО) обратился через соцсети к временному чемпиону по версии WBC в среднем дивизионе доминиканцу Карлосу Адамесу (22-1, 17 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Адамес ранее предложил казахстанцу сразиться в ринге. А вот что по этому поводу думает Жанибек:

"Я был удивлен, когда услышал, что ты хочешь драться со мной. Хоть ты и не чемпион и не популярен, но у тебя есть смелость. Я уважаю это! Я с удовольствием подерусь с тобой. И этот бой будет легче, чем спарринг! Будь готов!".

I was surprised when I heard that you wanted to fight me. Although you are not a champion and not popular, you have the courage. I respect it! I will gladly fight with you. And this fight will be easier than sparring! Be ready! pic.twitter.com/IYpFYNbSAJ