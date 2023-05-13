Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед титульным боем

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Сегодня 08:36
©Boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем с канадским претендентом Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО), передают Vesti.kz.

Алимханулы показал на весах 72,2 килограмма, а Батлер - 72,4.

Их 12-раундовый поединок состоится 14 мая в Стоктоне (США) и станет главным событием вечера бокса. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO

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