Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед титульным боем

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем с канадским претендентом Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО), передают Vesti.kz.

Алимханулы показал на весах 72,2 килограмма, а Батлер - 72,4.

Их 12-раундовый поединок состоится 14 мая в Стоктоне (США) и станет главным событием вечера бокса. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).