Жанибек Алимханулы признан проспектом года

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) признан проспектом года по версии vRINGe.com.

В 2021 году левша-технарь записал в свой актив две победы над экс-чемпионами мира. В июне вынудил капитулировать американца Роба Бранта, подопечного великого наставника Брайана Макинтайра. А в ноябре досталось возрастному уроженцу Африки Хассану Н'Даму Н'Жикаму.

На достигнутом проспект останавливаться не намерен, а посему потребовал от WBO предоставить ему статус обязательного претендента. Те запрос приняли и моментально одобрили, чем сильно огорчили своего чемпиона американца Деметриуса Андраде, а еще больше его промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing). Похоже, Андраде и вовсе откажется от титула - вот такой страшный проспект из Казахстана.

Ближайший преследователь Алимханулы - олимпийский чемпион Токио российский проспект полулегкого веса Альберт Батыргазиев, который в 2021 году взял титулы чемпиона Европы по версии WBO и интерконтинентальный титул IBF, а еще записал в актив победу над матерым экс-претендентом из Венесуэлы Франклином Мансанильей.

Также упоминались: суперлегковес из США Брэндан Ли, легковес из Мексики Уильям Сепеда, боец первого среднего дивизиона американец Себастьян Фундора и его соотечественник из наилегчайшего веса Рикардо Сандовал.

Итоги голосования:

1. Алимханулы - 9 очков

2. Батыргазиев - 3

3. Сепеда/Ли - 2

4. Сандовал/Фундора - 1

Напомним, что WBO отложила торги по бою Алимханулы с Андраде. При этом команда американца хотела бы провести поединок за вакантный титул WBO в суперсреднем весе с англичанином Заком Паркером.