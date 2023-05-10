Жанибек Алимханулы принизил уровень соперника по чемпионскому бою

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Вчера 12:15
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой с канадским боксером Стивеном Батлером. Казахстанец принизил уровень своего соперника, передают Vesti.kz.

Их поединок состоится 13 мая на "Стоктон-Арене" в США и будет рассчитан на 12 раундов. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли.

"Честно говоря, он не моего уровня. Да, у него хороший послужной список. Он побеждал достойных боксеров. Но я не такой, как все. Я другой. Мой стиль другой. Я нокаутирую его. Я всегда хотел драться с чемпионами. Я всегда хотел драться со звездами бокса. Но, к сожалению, никто из них не соглашается драться", - приводит слова Жанибека The Ring.

Ранее Алимханулы сделал заявление о бое с Канело и Биволом, а также остался недоволен своим последним боем.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO

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