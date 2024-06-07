Жанибек Алимханулы объявил о подготовке к бою с Канело

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Вчера 08:46
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Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) объявил о подготовке к бою абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (61-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Отметим, что Алимханулы 13 июля в Лас-Вегасе (США) встретится с новозеландцем Андреем Михайловичем (21-0, 13 KO). На кону будут стоять титулы казахстанца.

"Я готовлюсь не только к 13 июля. Я готовлюсь к Канело!", - написал Алимханулы на своей странице в X (ранее Twitter) под видео со спаррингом и встречей с украинским боксером Александром Усиком.

Напомним, Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда остановил в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и завоевал титул IBF.

Добавим, Канело владеет всеми престижными титулами дивизиона с ноября 2021 года и с тех пор провел четыре успешные защиты звания абсолютного чемпиона. Последняя из них состоялась 5 мая в Лас-Вегасе (США) против ранее небитого соотечественника Хайме Мунгии, которого Альварес победил по очкам, однажды отправив в нокдаун.

Метки:
Канело Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Альварес Сауль

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