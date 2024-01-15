Жанибек Алимханулы обратился к Шавкату Рахмонову

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Сегодня 10:51
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) встретился со своим соотечественником и полусредневесом UFC Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

Совместное фото с ним Алимханулы опубликовал у себя в соцсетях и обратился к Номаду:

"Пусть развевается голубой флаг! Желаю только успехов моему брату Шавкату!".

Напомним, что оба спортсмена в своих видах не знают поражений. Алимханулы последний раз выходил на ринг 14 октября 2023 года, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс по линии IBF в среднем весе. Рахмонов бился 16 декабря в рамках UFC 296, задушив во втором раунде американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Метки:
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