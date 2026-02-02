Известный украинский боксёр неожиданно проиграл нокаутом: видео

Бывший чемпион мира по версии WBC украинец Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) проиграл нокаутом в Лас-Вегасе в рамках проекта Zuffa Boxing, запущенного президентом UFC Даной Уайтом, передают Vesti.kz.

Соперником Гвоздика стал американский полутяжеловес сербского происхождения Радивое Калайджич (30-3, 22 КО).

В ходе поединка Гвоздик несколько раз заставлял рефери отсчитывать нокдаун Калайджичу. Казалось, что украинец методично доведёт 10-раундовый бой до победы, однако неожиданная развязка наступила в седьмом раунде. Калайджич прибавил и сам отправил Гвоздика в нокдаун.

Украинец сумел подняться, но вскоре оказался во втором нокдауне и уже не смог продолжить боксировать, после чего рефери остановил поединок.

На профи-ринге Гвоздик имеет 21 победу при трёх поражениях. В активе Калайджича — 30 побед, 22 из которых одержаны нокаутом, и три поражения.

Zuffa Boxing — масштабный проект президента UFC Даны Уайта, запущенный в начале 2026 года при поддержке Саудовской Аравии (Sela) и холдинга TKO. Это закрытая централизованная боксёрская лига, работающая независимо от традиционных организаций (WBC, WBA и других), с собственными рейтингами, титулами, ростером из 200 бойцов и трансляциями на Paramount+.