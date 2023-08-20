Известный промоутер сообщил хорошие новости для претендующего на бой с Джошуа казахстанца

Промоутер Фрэнк Уоррен сомневается, что бой супертяжеловесов британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера вообще состоится, передает корреспондент Vesti.kz.

В интервью iFL TV специалист заявил, что все может отменится из-за переговоров вокруг денег. Функционер считает, что Джошуа получит бой в ноябре или декабре против другого соперника.

При этом, он не исключает, что супербой Джошуа и Уайлдера может состояться в феврале или даже марте.

Ранее сообщалось, что победитель в бою казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого с нигерийцем Эфе Аджагбой, который состоится является главным претендентом на поединок с британцем Джошуа.

Противостояние Кособуцкого с Аджагбой состоится в рамках вечера бокса Top Rank 26 августа в Талсе (Оклахома, США). Для казахстанца это будет дебют в США