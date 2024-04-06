Известный промоутер сделал заявление о бое Тайсона с Полом

Основатель промоутерской компании Matchroom Барри Хирн поделился своими ожиданиями от боя Майка Тайсона с популярным ютубером Джейком Полом, передает Vesti.kz.

Барри, который является отцом Эдди Хирна, ответил на вопрос популярного ведущего Пирса Моргана о поединке, который 20 июля в Арлингтоне (США) объединит Тайсона и Пола.

"Главное то, что оба зарботают огромные деньги. Думаю, именно для этого и было принято решение провести это шоу на Netflix. Может ли Тайсон победить? Разве что в том случае, если сделает это быстро. Я не считаю этого второго чувака настоящим боксером. Но знаю, что он тренируется, что он в форме, что он молод. Поэтому я даю шансы Тайсону только в двух стартовых раундах. Возраст не обманешь. На момент боя ему уже будет 59 лет. Он не вытащит больше двух раундов", - отметил Хирн-старший.

Также на вопросы ведущего ответил и его сын - Эдди.

"Я увлекаюсь боксом с 9 лет. То есть меня вполне можно назвать хардкорным фаном. Считаю отвратительным то, что мой кумир детства вынужден в 59 лет участвовать в этом. Но понимаю, что за те деньги, которые ему предложили, он готов выйти в ринг против пацана, который на самом деле толком драться не умеет. Я все понимаю. И знаю точно, что сотрудники Netflix недовольны моей критикой ивента. Но я говорю честно. И я честно признаю, что этот ивент пройдет хорошо - его будут покупать, его будут смотреть, о нем будут говорить. Честно скажу. Именно это мне в нем больше всего и не нравится. То, что вот это вот шоу - это реально большой ивент", - отметил Хирн-младший.