Известный блогер-боксер узнал дату и место следующего боя

Звездный блогер-боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) свой следующий бой проведет 6 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет Хасим Рахман-младший (12-1) - сын бывшего чемпиона WBC и IBF в супертяжелом весе Хасима Рахмана, который наиболее известен тем, что был одним из двух боксеров, победивших легенду бокса Леннокса Льюиса. Поединок состоится в Нью-Йорке.

Пол провел на боксерском ринге пять поединков и во всех одержал победы. Пока американец не дрался с профи-боксерами, но зато дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, а также нокаутировал в первом раунде известного бойца ММА Бена Аскрена.

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