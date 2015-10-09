Известны подробности объединения поясов Алимханулы и боя с Кроуфордом

Доминиканский боксёр Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) сообщил, что объединительный поединок между ним и чемпионом мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 КО) "почти согласован", передают Vesti.kz.

Именно этот бой Жанибек преследует с 2023 года, и похоже, что наконец-то его мечта может сбыться.

Вот что по этому поводу пишет Boxingnews24.com:

Победитель встречи Алимханулы против обладателя титула WBC Карлоса Адамеса получит три из четырёх поясов в среднем весе. Единственный недостающий - титул WBA, который удерживает Эрисланди Лара. Даже если кубинец Лара откажется встретиться с победителем поединка Алимханулы - Адамес, чемпион всё равно окажется в сильной позиции, чтобы заработать крупную сумму в бою против Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в 2026 году.

Долгожданная возможность для Жанибека

Удивительно, но Адамес наконец согласился на бой с бронзовым призёром Олимпиады 2016 года Алимханулы, ведь последние два года его почти ежедневно донимали вопросами о поединке. Жанибек пытался подтолкнуть Адамеса к бою, подвергая сомнению его смелость, и теперь, похоже, получил то, чего хотел.

Согласие Адамеса на объединительный бой сейчас говорит о том, что он считает этот поединок выгодным для себя: с тремя поясами он станет более привлекательным вариантом для Кроуфорда, чем если бы удерживал только один. Это рискованный шаг, но, возможно, единственный шанс Карлоса.

Главная цель: заманить Кроуфорда

Если Адамес останется лишь с поясом WBC, Кроуфорд может посчитать его неинтересным соперником. Намного привлекательнее для него будет возможность забрать сразу три титула, чтобы затем побороться за пояс WBA, которым владеет Лара, и стать четырёхкратным абсолютным чемпионом.

Если же Адамес проиграет Жанибеку, он вернётся к статусу обычного претендента. В таком случае именно Жанибек может получить поединок с Кроуфордом. Но остаётся вопрос, согласится ли Кроуфорд на бой с Жанибеком, учитывая его мощь, левостороннюю стойку и жёсткость, - говорится в статье.

Напомним, Адамес последний раз выходил на ринг 22 февраля в Саудовской Аравии, где встретился с британцем Хамзой Ширазом (22-0-1, 18 КО). Поединок завершился ничьей.

Алимханулы в последний раз боксировал 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.

Кроуфорд 13 сентября одержал победу по очкам над Саулем Канело Альваресом (63-3-3, 39 КО), отобрав у мексиканца титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.