Известна сумма состояния Геннадия Головкина

Стало известно, сколько за свою карьеру заработал бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин, сообщают Vesti.kz.

По данным издания Wealthy Gorilla, состояние GGG оценивается в 30 миллионов долларов. С этим результатом Головкин занимает 20-е место в рейтинге 50 "самых богатых боксеров мира".

"Геннадий Головкин - казахстанский боксер со многими достижениями, включая два титула чемпиона мира в среднем весе. Признанный лучшим боксером по версии pound-for-pound в период с 2017 по 2018 год, он ни разу не был нокаутирован ни в одном из своих 394 боев. Головкин заключил рекламные соглашения с различными брендами, включая Hublot, производящим одни из самых дорогих часов в мире, и алкогольным напитком Chivas Regal", - пишет издание.

Возглавляет рейтинг бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов. Второе место занял легендарный Джордж Форман (300), а замкнул тройку Мэнни Пакьяо (200).

Полный рейтинг доступен здесь.