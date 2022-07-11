"Интригующе". На ESPN рассказали о возможностях Головкина против "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) может удивить в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза.

Он считает, что третий поединок Головкина с "Канело", который состоится 17 сентября, вполне может завершиться досрочно.

"Слишком многие уже отдали победу "Канело". В прошлый раз статус фаворита был у Головкина, бои завершились не в его пользу. Сейчас ситуация обратная. В успех GGG верит абсолютное меньшинство. От него не ждут больших свершений.

Хотя Головкин по-прежнему остается топовым бойцом с невероятными качествами. Я считаю, что победителя предсказать гораздо сложнее. Это будет интригующе", - отметил Барбоза.

Третий поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя - первый в 2017 году завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Добавим, что для казахстанских болельщиков на арене T-Mobile организуют специальный сектор. Приобрести билеты можно по этой ссылке.