"И кто теперь чемпион?". Алимханулы наехал на звездных боксеров

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Вчера 08:28
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) обратился к звездным боксерам, передают Vesti.kz. Он спросил, почему с ним отказываются драться. 

"Если у вас есть вопросы, то и у меня к вам вопрос. Почему все отказываются драться? Я был претендентом на титул, и многие звезды претендовали на мой титул. Где они сейчас? И кто теперь чемпион?" - написал боксер в своем Instagram.

Напомним, Алимханулы предстоит вторая защита титула против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Бой состоится на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США). По казахстанскому времени он пройдет утром 14 мая. 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO

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