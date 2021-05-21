"Хорошо вернуться домой". Головкин высказался о приезде в Казахстан

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) поделился своими эмоциями от прибытия в Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хорошо вернуться домой", - написал он на своей странице в Instagram.

Боксер принял участие в благотворительном мероприятии в Алматы. В качестве одного из лотов там выставлялись его перчатки с автографом.

В мероприятии приняли участие брат GGG Максим Головкин и известный боец UFC из России Зубайра Тухугов.

Добавим, что возвращение Головкина ожидается в августе. В качестве соперника называется бразильский боксер Эскива Фалькао (28-0, 20 КО), серебряный призер Олимпиады-2012.

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