Холифилд назвал лучшего супертяжа прямо сейчас

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Сегодня 15:26
©instagram.com/evanderholyfield

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд, бывший абсолютный чемпион мира, поделился своими мыслями о лучшем представителе супертяжелого веса на данный момент, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Мне кажется, что в данный момент лучшим супертяжеловесом в мире является Тайсон Фьюри. Его никто не побеждал. Кто бы что ни говорил, но никто его не побеждал", - сказал Холифилд на канале All Out Fighting в YouTube.

Напомним, 3 декабря 2022 года 34-летний Фьюри проводил третью защиту титула с 39-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в десятом, когда рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Это противостояние стало третьим для Фьюри и Чисоры - в июле 2011-го Фьюри нанес Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, оформил досрочную победу в десятом раунде.

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Метки:
Холифилд Эвандер

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