Хочу стать популярным, как Мохаммед Али - Алимханулы

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы хочет стать популярным, как легендарный американский боксер Мохаммед Али, передают Vesti.kz.

Казахстанец вернется на ринг 13 мая, когда на "Стоктон-Арене" в США проведет 12-раундовый бой с канадцем Стивеном Батлером.

"Мне нужны все четыре пояса в моем дивизионе. Это моя цель. Конечно, я бы с удовольствием подрался с Чарло. И я хочу этот бой. Мне нужны большие имена. Большие имена не означают для меня большие деньги. Мне нужно драться с чемпионом, потому что только так можно стать очень популярным боксером. Я здесь, чтобы стать популярным, как Мохаммед Али!", - приводит слова Жанибека The Ring.