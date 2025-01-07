Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, передает Vesti.kz.

Защита чемпионского титула IBF в супертяжелом весе от Дюбуа пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии.

"Джозеф Паркер победит. Я действительно так считаю. Я большой поклонник Паркера. Это мой друг. У Джозефа есть все необходимое для победы над Дюбуа: выносливость и способность держать удар", - приводит слова Хирна издание New Zealand Herald.

Напомним, что в последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжана Чжилэя.

В свою очередь, Дюбуа сенсационно победил звездного британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира.