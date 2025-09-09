Хабиб Нурмагомедов принял решение по бою с Флойдом Мейвезером

Хавьер Мендес - экс-тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - заявил, что его подопечному предлагали провести поединок против легендарного американского боксёра Флойда Мейвезера-младшего, передают Vesti.kz.

"Хабибу поступило предложение провести бой с Флойдом Мейвезером за большие деньги, но он от него отказался. Ему предлагали, хотя я не знаю, принял бы Флойд предложение или нет. И знал ли Хабиб об этом вообще. Он отказался, так что не могу сказать — знал ли об этом сам Флойд»", — цитирует слова Мендеса Red Corner MMA.

Напомним, последний бой в карьере Хабиб Нурмагомедов провёл 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, победив американца Джастина Гейджи удушающим приёмом. Сразу после этого россиянин объявил о завершении выступлений.

Флойд Мейвезер, в свою очередь, последний официальный поединок провёл 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе, победив техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. С тех пор он выходил на ринг только в рамках показательных боёв.

Досрочной победой в первом раунде закончился бой Рахмонов - Нурмагомедов (Видео)