В сентябре чемпион IBF американец Калеб Плант (21-0, 12 КО) должен провести бой с обладателем остальных поясов во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО) за звание "абсолюта". Плант хочет заработать за этот поединок не менее десяти миллионов долларов, сообщает vRINGe.com.

Переговоры между сторонами предварительно запланированы на следующую неделю. Мексиканца будет представлять Эдди Хирн (Matchroom Boxing), а Планта - менеджер Луис Декубас.

Последние два оппонента Альвареса - британские экс-чемпионы мира Каллум Смит и Билли Джо Сондерс заработали соответственно шесть и восемь миллионов долларов.

"Не собираюсь переоценивать свою рыночную стоимость. Тем более, что я верю в свои шансы. Но и не позволю, чтобы мне досталось меньше, чем полагается. Не спорю, в США у меня меньше болельщиков, чем у "Канело". Но, с другой стороны, их куда больше, чем у Сондерса и Смита. Так что и просмотров будет намного больше. Десять миллионов? Да, плюс-минус именно об этом я и говорю. Но я не шибко силен в финансовых делах", - сказал Плант.

Американец предполагает, что этот бой невыгодно делать на стриминге DAZN, с которым "Канело" сотрудничает с 2018 года: "Всем понятно, что бой на PPV принесет намного больше, чем бой на стриминговых платформах. Это то же самое, что добровольный отказ от парочки миллионов долларов. Заметьте, в этом случае мы говорим прежде всего о финансовой выгоде Альвареса, а не моей. Не вижу причины, по которой он откажется от боя на платной платформе".

Напомним, что в своем последнем поединке, состоявшемся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США), "Канело" одержал досрочную победу над Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО). В восьмом раунде Альварес апперкотом нанес ему травму, после чего британец отказался выходить на девятый.

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