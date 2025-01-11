Американский боксер второго среднего веса Давид Бенавидес (29-0, 24 КО) сделал прогноз на реванш между россиянами Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) и Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО), передает Vesti.kz.

Их поединок должен состоятся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Мне показалось, что Дмитрий победил. Да, это был конкурентный бой. И победу могли отдать в любую сторону. Но мне показалось, что Бивол все же взял больше раундов. Что он контролировал большую часть раундов. Что он лучше комбинировал. Думаю, что он победит в реванше. Они оба первоклассные бойцы. Посмотрим, удастся ли им внести поправки. Не знаю, будет ли реванш напоминать первый бой. Но если будет, то чувствую, что на этот раз победу отдадут Биволу", - заявил Бенавидес в интервью Fight Hub TV