Громкой сенсацией завершился бой внука Мохаммеда Али

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Сегодня 09:55
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В рамках вечера бокса в Талсе (США) состоялся громкий апсет. Американский боксер среднего веса Нико Али Уолш (8-1-1, 5 KO), внук Мохаммеда Али, потерпел первое поражение в карьере, уступив своему соотечественнику нигерийского происхождения Соне Акале (7-1, 4 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок вместил в себя все шесть раундов, по итогам которых судьи оказались благосклонны к Акале (57-57 и дважды 58-56). 

Стоит отметить, что бой вышел на загляденье. Зрители увидели невероятный размен ударами, тогда как Уолш не убедил судей в своем превосходстве над оппонентом и потерпел дебютное поражение на профи-ринге при восьми победах и одной ничьей. Камерунец в свою очередь отпраздновал седьмую победу при одном поражении.

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Метки:
Али Мухаммед
Новости
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