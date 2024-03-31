Громкой сенсацией обернулся чемпионский бой сына Кости Цзю

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В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (24-1, 17 КО) встречался против американца Себастьяна Фундоры (21-1-1, 13 КО), передают Vesti.kz.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых сенсационно судейским раздельным решением выиграл Фундора (112-116, 115-113 и 116-112).

Как итог, Цзю потерял свой титул по линии WBO. На кону боя еще стоял вакантный пояс по версии WBC, который также достался американскому боксеру.

Напомним, что 29-летний Тим Цзю является сыном уроженца России, экс-чемпиона мира Кости Цзю.

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