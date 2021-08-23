"Готов к серьезной оппозиции". В Bild восхитились досрочной победой казахстанского супертяжа в титульном бою

Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт прокомментировал корреспонденту Vesti.kz досрочную победу казахстанского тяжеловеса Жана Кособуцкого (16-0, 15 КО) над американцем Джои Давейко (21-9-4, 12 КО). Также эксперт высказался о значении этого успеха для боксера.

"С первых минут было ясно, что поражение Давейко - это вопрос времени. Кособуцкий был предпочтительней по всем аспектам. Он вел бой в удобной для себя манере, полностью контролировал ситуацию. Казалось, что американскому боксеру нечего противопоставить, кроме своей выносливости. Давейко хорошо выдерживал удары казахстанца и казалось, что мы посмотрим несколько раундов. Попал ли он в затылок американцу? Это сложно сказать. Возможно, это немного ошеломило Давейко, который затем пропустил жесткий удар в корпус. После этого соперник Кособуцкого не смог встать. Даже если бы казахстанец не попал по затылку оппонента, исход встречи все равно был бы предрешен. Кособуцкий был сильнее по всем аспектам. Сложно оценить истинный потенциал Кособуцкого, но он однозначно готов к серьезной оппозиции", - отметил Шмидт.

В рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия) казахстанец нокаутировал соперника уже во втором раунде и защитил свой титул WBA International. Видео победы Кособуцкого доступно по этой ссылке.

Это третий бой Кособуцкого в этом городе. Первые два он выиграл досрочно: в конце 2019 года нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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