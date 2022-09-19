Головкину в соперники подобрали чемпиона мира после трилогии с "Канело"

Youtube-канал "Лаборатория бокса" попытался предугадать планы Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) после трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Есть прогноз и по количеству поединков.

Ранее трилогия прошла в Лас-Вегасе, а затем казахстанской звезде подобрали нового оппонента.

"Я от Геннадия Головкина жду минимум еще два боя. Может быть, даже три, теоретически. И я уверен, что для одного из них будет идеальный кандидат - Эрисланди Лара. Кубинец, который незаметно подкрался и завладел одним из титулов в этом весе.

Прикинь, официально. Я даже не знал, что он в среднем весе, а он там чемпион. По-моему, сам бог велел им сразиться", - делится автор канала.

Ранее несколько экспертов высказались о четвертом бое Головкина с "Канело", а промоутер Эдди Хирн предположил, что в трилогии могла бы быть ничья.

Головкин получил обязательного соперника после трилогии с "Канело"

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