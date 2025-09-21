Головкину предложили идеального соперника для возвращения на ринг

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал слова казахстанца Геннадия Головкина о возможном возвращении на ринг в 43 года, передают Vesti.kz.

Муртазалиев назвал имя боксёра, поединок с которым будет самым логичным шагом для Головкина.

"Если Головкин вернется на ринг, то будет интересно, если он в хорошей форме. С кем ему можно подраться? Не знаю, ему виднее самому. Но, кто бы что ни говорил, в 43 года организм уже не тот. Из-за этого драться на высоком уровне будет очень тяжело Головкину. Если он будет во втором среднем весе, то там очень сильные ребята. Наверно, четвёртый бой с Канело будет логичен. А вернуться и проиграть молодому проспекту - не особо правильное решение, - заявил Бахрам Муртазалиев Betonmobile.

Напомним, что последний бой Головкин провёл в сентябре 2022 года, проиграв в трилогии судейским решением мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Первый их поединок состоялся в 2017-м и завершился спорной ничьей, во втором, в 2018-м, победу по очкам праздновал Альварес.

На данный момент Головкин занимает должность председателя олимпийской комиссии в новой организации World Boxing, а также является президентом НОК Казахстана.