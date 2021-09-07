Головкину предложили бой с самым большим гонораром

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбенк-младший (30-2, 22 КО) в очередной раз заявил о желании провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO), владеющим титулами IBF и IBO в этом же дивизионе.

"У Геннадия Головкина уже закончились потенциальные соперники. Он словно загнанная в угол мышь. Нужно защищать титул. И тут возникает вопрос. Против кого его хотели бы увидеть болельщики? Против кого он получит самый большой гонорар? Верно, все это я! Если выпадет шанс, то я сперва возьму титул, а уже затем мы проведем с ним бой", - сказал Юбенк в интервью TalkSport.

Ранее британский боксер заявил, что представители Головкина связались с его командой и выразили заинтересованность в поединке. Юбенк даже озвучил сроки боя.

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Добавим, что у британца на 2 октября намечен бой с немцем Свеном Эльбиром.

Возвращение Головкина ожидается в декабре - в объединительном поединке с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

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