Чемпион мира с 22 нокаутами объявил о бое с Головкиным

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе Крис Юбенк-младший (30-2, 22 КО) заявил о том, что проведет бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO), владеющим титулами IBF и IBO в этом же дивизионе.

"Он (Головкин) - чемпион мира, и фанаты годами ждут наш бой, - сказал Юбенк в интервью Sky Sрorts. - Этот поединок должен состояться, и он состоится в пределах следующих 12 месяцев".

По словам британца, представители Головкина якобы связались с его командой и "выразили интерес в том, чтобы сделать что-то". "Так что бою быть. Мне остается быть готовым, когда придет время", - добавил Юбенк-младший.

WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"

Причем Юбенк мог подраться с Головкиным еще в 2016 году, но тогда бой сорвался по вине британца.

Напомним, что на конец декабря у GGG запланирован объединительный бой с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

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