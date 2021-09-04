Чемпион мира объявил сроки боя с Головкиным

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбенк-младший (30-2, 22 КО) объявил о сроках боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO), владеющим титулами IBF и IBO в этом же дивизионе.

Ранее британский боксер заявил, что представители GGG связались с его командой и выразили заинтересованность в поединке. По словам Юбенка, он давно следит за Головкиным.

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"Я давно уже целюсь на Головкина, и, как мне кажется, фанаты были бы очень рады увидеть наш поединок. В следующем бою он (Головкин) боксирует с Риотой Муратой, поэтому сейчас пока наш поединок не будет возможен. Но я считаю, что бой с Головкиным состоится через семь-девять месяцев. Постараемся приложить все наши усилия и возможности, чтобы все получилось.

Будучи временным чемпионом WBA, я иду первым в очереди в борьбе за эти пояса, так что я просто должен быть готовым", - цитирует британца Boxingscene.com.

"Конечно, - ответил Юбенк на вопрос о том, давно ли он следит за Головкиным. - С самого начала я смотрел на лучших бойцов и представлял, как однажды выйти с ними в ринг, что я буду делать и как их бить. Любой желающий стать чемпионом мира должен всегда настраиваться на победу в бою против первоклассных бойцов. Если этого нет, то тогда уже будет гораздо сложнее, в какой-то момент можно не выдержать и сломаться. С духом у меня всегда все было хорошо и этого менять не планирую".

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Напомним, Юбенк мог подраться с Головкиным еще в 2016 году, но тогда бой сорвался по вине британца.

Объединительный бой GGG с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) намечен на декабрь.

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