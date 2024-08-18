Головкину предложили бой с лучшим боксером мира. Подробности

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Сегодня 11:33
©Турар Казангапов

Популярный Х-аккаунт BOXRAW прокомментировал слухи о возможном возвращении в ринг казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

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В соперники ему будто бы подобрали легендарного американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

"Некоторые источники сообщают, что Геннадию Головкину предложили бой с Теренсом Кроуфордом в Саудовской Аравии", - говорится в посте BOXRAW.

Головкин не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). В феврале GGG возглавил НОК Казахстана.

Кроуфорд боксировал 4 августа в Лос-Анджелесе, когда по очкам победил Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана и отобрал у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.

Теренс - лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2023-2024).

Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс Кроуфорд Теренс

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