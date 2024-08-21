Головкину предложили бой с Кроуфордом: суперинвестор сделал заявление

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Сегодня 19:38
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отреагировал на информацию о подготовке боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Головкину предложили бой с Кроуфордом, а местом проведения называлась Саудовская Аравия.

"Его Превосходительство Турки Аль аш-Шейх опроверг слухи о том, что он пытается организовать следующим бой Теренса Кроуфорда против Геннадия Головкина", - написал обозреватель Майкл Бенсон.

"Это неправда", - подтвердил сам Аль аш-Шейх, комментируя пост Fight Hub TV о том, что он якобы предложил провести этот поединок в 2025 году.

Свой последний бой Кроуфорд провел 4 августа в Лос-Анджелесе (США), когда победил узбека Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.

Что касается Головкина, то он не боксировал с сентября 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля GGG возглавляет НОК Казахстана.

Метки:
Кроуфорд Теренс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс Саудовская Аравия

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