Головкину подобрали соперников после потери всех титулов

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©instagram.com/gggboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) остался без поясов. На днях он официально освободил остававшийся у него единственный титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

Головкин обладал титулом IBO более 12 лет. Он завоевал этот пояс 9 декабря 2011 года после победы над американцем Лахуаном Саймоном. Но формально лишился его после поражения от Сауля Канело Альвареса в сентябре 2018 года. Пояс не перешел к мексиканцу, так как Канело отказался оплатить санкционный взнос. Впоследствии Головкин вернул себе вакантный пояс в 2019 году, одержав победу над украинцем Сергеем Деревянченко.

А вот что пишет vRINGe.com относительно вероятных боев Головкина в будущем после потери всех титулов: 

"Что дальше у GGG, по-прежнему неизвестно.

Возможно, увидим перезревший вариант с Хайме Мунгией или Крисом Юбенком-младшим".

Напомним, ранее Головкин отказался от поясов WBA Super и IBF.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мунгия Хайме Крис Юбенк-мл

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