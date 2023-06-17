У Головкина забрали прибыльного соперника для возвращения на ринг

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (42-0, 33 КО) проведет реванш против украинца Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок за вакантный титул WBC Silver в суперсреднем весе состоялся в этом месяце и завершился победой мексиканца решением судей.

Обозреватель Дэн Рафаэл рассказал о том, что с большой долей вероятности Мунгиа и Деревянченко порадуют болельщиков незамедлительным реваншем.

"Разговаривал с менеджером украинца Китом Коннолли. Он говорит, что они рассчитывают на незамедлительный реванш. Промоутер Мунгии Оскар Де Ла Хойя хотел сделать Хайме поединок с Давидом Бенавидесом, но тот, похоже, подерется с Давидом Моррелем. Так что второй бой Мунгия и Деревянченко сейчас выглядит самым оптимальным вариантом. Причем для обоих бойцов", - отметил Рафаэл.

Добавим, что Мунгия с 2018 года мечтает заполучить бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, а эксперты считают его одним из самых подходящих соперников для GGG в данный момент.

В последний раз Головкин выходил на ринг прошлой осенью, когда решением судей уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу.