"Головкин выиграл". Американский тренер назвал точный исход трилогии с "Канело"

Американский тренер Джоэл Диас высказался о третьем поединке Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), назвав исходы двух первых боев, передает корреспондент Vesti.kz.

Диас считает, что мексиканец находится в более выгодной ситуации, хоть и не выиграл два других поединка в трилогии.

"Прошло четыре года с момента их последней встречи. Много воды утекло. И самое главное отличие в том, что Геннадий уже состарился. Так что сейчас идеальное время для "Канело" показать всем, из какого теста он сделан.

Ведь по первым двум поединкам большинство считает, что сперва мексиканец проиграл, а затем свел реванш вничью. Думаю, что на этот раз "Канело" должен победить чисто. Если честно, думаю, он остановит Геннадия до десятого раунда", - приводит слова Диаса vRINGe.com.

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Добавим, что 17 сентября продолжится трилогия Головкина с "Канело". Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя - первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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