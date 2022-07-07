"Сними очки". Головкин обратился к "Канело" после поражения Биволу

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о реакции мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) на поражение в поединке с чемпионом WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) из России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" проиграл единогласным решением судей и потерпел второе поражение в карьере, а GGG призвал мексиканца принять свою неудачу.

"Мне сложно комментировать слова Канело, когда он говорит, что наш бой стал более личным для него, - цитирует казахстанца fightnews.info. - Возможно, он пытается скрыть свои настоящие эмоции под маской, чтобы найти оправдание своему поражению в его последнем бою. Вероятно, это просто стратегия.

Я не понимаю, почему он стал таким, но есть шанс, что он просто заблуждается. Каждый бой отличается, но сама идея, что он победил в последнем поединке, непостижима. Когда он говорит, что не проиграл Биволу или недоволен решением судей, я не знаю, как это комментировать. Он говорит, что выиграл бой? Брось, парень, сними свои солнцезащитные очки".

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Добавим, что 17 сентября Головкин в третий раз встретится с "Канело". Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя - первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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