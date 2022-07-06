Головкин может победить "Канело"? В DAZN сделали заявление по трилогии

Вице-президент стримингового сервиса DAZN Джо Марковски поделился мнением о третьем поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Его слова приводит Boxingscene.com.

"Интрига со стороны публики сохранилась на 100 процентов. Вы можете использовать любую метрику, на которую хотите посмотреть, с точки зрения социальных сетей, с точки зрения СМИ - мы изучаем болтовню фанатов бокса", - сказал Марковски.

При этом функционер отметил, что спросу на трилогию способствовали поражение Альвареса от Дмитрия Бивола в мае и победа Головкина над Риотой Муратой в апреле.

"Я думаю, что интрига, вероятно, отличается от той, что была два или три года назад. Если бы вы спросили меня шесть, три месяца назад, заботились ли фанаты бокса об этом бое так же сильно, как три года назад, ответ, вероятно, был бы отрицательным.

Я думаю, что многие боксеры, посмотрев бой "Канело" - Бивол, считают, что "Канело" можно победить, и, посмотрев последний бой Геннадия, вы знаете, вернули его в то положение, где он может победить "Канело". Даже люди, которые критикуют бой, а таких немало, они будут смотреть его, потому что этот бой вызывает интригу, как немногие другие", - сказал Марковски.

По его словам, поражение от Бивола помогло Альваресу согласиться на бой с Головкиным.

"У нас не было таких разговоров (о бое с Головкиным) до боя с Биволом, и я думаю, что "Канело", вероятно, сейчас более открыт для этого, чем до Бивола. Он явно хочет вернуться в 175 фунтов, победить Бивола и исправить эту ошибку. Но до этого у него есть дела, о которых нужно позаботиться", - добавил вице-президент.

Альвареса "лишили" поддержки судей на третий бой с Головкиным

Трилогия Головкина и Альвареса состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будут стоять все титулы "Канело".

Предыдущие их два боя прошли на той же арене - первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

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