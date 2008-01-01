Головкин vs Шеремета: где смотреть бой и в каком раунде он может закончиться

19 декабря Геннадий Головкин, многократный чемпион мира по боксу, возвращается на ринг спустя год после победы над Сергеем Деревянченко. Бой можно будет посмотреть на телеканалах Qazsport и Qazakhstan. Трансляция начнется в 04:00 по времени Нур-Султана.

На этот раз соперником Triple G будет польский боксер Камил Шеремета. Конечно, это не долгожданный третий бой с Саулем Альваресом, но смотреть его точно стоит. Сейчас расскажем почему.

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Геннадий Головкин

GGG в представлении не нуждается. 40 побед, из них 35 нокаутов, 20 успешных титульных защит. Его процент нокаутов - 83,33.

Камил Шеремета

Поляк не так прост, как может показаться. У Камила 21 победа и ни одного поражения. Он моложе оппонента - 31 год. В 2010 году Шеремета смог побить Серика Сапиева, который на тот момент был уже двукратным чемпионом мира. Два года назад поляк завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU в среднем весе (до 72,6 килограмма) и успешно защитил его дважды.

Кто выиграет?

Камил Шеремета храбрится и говорит, что Геннадий Головкин обычный человек и что если у него выиграл Альварес, то и он сможет. Но все аналитики, конечно же, отдают победу казахстанцу. Шеремета не отличается высокой скоростью или подвижностью, кроме того, крупное телосложение делает его легкой мишенью для Геннадия. С другой стороны, атлетичность поможет Камилу продержаться подольше.

В каком раунде победит Головкин? Коэффициенты от Parimatch

в 1-м раунде: 12.0

в 2-м раунде: 9.00

в 3-м раунде: 10.0

в 4-м раунде: 9.00

в 5-м раунде: 8.50

в 6-м раунде: 9.00

в 7-м раунде: 10.0

в 8-м раунде: 12.0

в 9-м раунде: 15.0

в 10-м раунде: 19.0

в 11-м раунде: 26.0

в 12-м раунде: 41.0