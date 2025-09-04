Головкин вошёл в рейтинг лучших боксёров века

Авторитетное издание ESPN составило список 25 сильнейших боксёров XXI века. В рейтинг вошёл и легендарный казахстанский средневес Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО), который занял 11-е место, передают Vesti.kz.

Лучшим боксёром современности признан американец Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO), второе место получил филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО), а замкнул тройку лидеров представитель США Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 KO).

"GGG одержал 23 победы нокаутом подряд с 2008 по 2016 год и повторил рекорд Хопкинса по числу защит титула (20) в мае 2018-го, прежде чем в сентябре уступил решением судей Канело. Хотя в громкой трилогии с Канело он не одержал побед (0-2-1), многие считают, что хотя бы один из боёв мог быть в его пользу. Казахстанский боксёр завершил карьеру, так и не побывав в нокдауне ни в 45 профессиональных поединках, ни в 350 боях на любительском ринге, закрепив за собой статус одного из самых выносливых бойцов в истории бокса", — пишут авторы.

Что авторы рейтинга пишут про ГоловкинаЛучшие боксёры XXI века по версии ESPN:Флойд МейвезерМэнни ПакьяоБернард ХопкинсАлександр УсикСауль Канело АльваресАндре УордТеренс КроуфордХуан Мануэль МаркесРой Джонс-младшийНаоя ИноуэГеннадий ГоловкинДжо КальзагеЭрик МоралесВасилий ЛомаченкоОскар Де Ла ХойяРоман Чоколатито ГонсалесТайсон ФьюриМигель КоттоВиталий КличкоМарко Антонио БаррераКейти ТейлорВладимир КличкоКларесса ШилдсРональд Уинки РайтТимоти Брэдли-младшийЛучшие боксёры века подерутся между собой

Отмечается, что рейтинг был подготовлен в преддверии главного события осени. 13 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится мегафайт, который уже называют "боем века". Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) встретится с чемпионом в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). В этом же карде выступит другой казахстанский боксёр - Иван Дычко (15-0, 14 KO). Подробности по ссылке.

Добавим также, что несмотря на слова авторов о завершении карьеры GGG, сам Головкин об уходе из бокса не сообщал.

Легенда мексиканского бокса обратился к Геннадию Головкину