Головкин ворвался в мировой рейтинг и сместил "Канело" с первого места

Авторитетный портал о боксе Boxrec вернул казахстанца Геннадия Головкина в рейтинг после победы над японцем Риотой Муратой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

И сразу на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). Долгое время в нем лидировать мексиканец Сауль "Канело" Альварес, который теперь опустился на второе место.

В топ-5 помимо Головкина и Альвареса также входят амеркианец Теренс Кроуфорд, британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

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Напомним, накануне Головкин одержал победу в девятом раунде над японцем Риотой Муратой и объединил титулы IBF, IBO и WBA в среднем весе. Полное видео боя можно посмотреть здесь.

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Стоит отметить, что в мае Альваресом проведет бой с россиянином Дмитрием Биволом. А осенью может состоятся трилогия с Головкиным. Первый их поединок состоялся в 2017-м и завершился спорной ничьей, а спустя год победу решением одержал мексиканец.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира