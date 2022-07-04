Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) перед трилогией с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) высказался о завершении карьеры, сообщает Fightnews.info.

"Я не думаю, что есть потолок, которого должен достигнуть. Я не хочу забегать вперед. Мы будем планировать дальнейшие действия в зависимости от результатов. После окончания следующего боя будем думать, что делать дальше.

Выход на пенсию - сложный вопрос. Сложно сказать. Каждый день может принести что-то новое. После следующего поединка мы можем заглянуть в будущее и увидим, какие возможности открываются перед нами в финансовом плане и привлекательности потенциального боя. Я приму решение, исходя из ситуации и когда будет подходящий момент.

Трудно делать прогнозы, так как я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится. Когда вы принимаете решение уйти на пенсию, оно обычно не основывается только на одной причине. Есть ряд причин, которые в конечном итоге вступают в игру. Пока что я все еще в деле", - сказал Головкин.

В этом году Головкину исполнилось 40 лет. Об этом уже высказался тренер казахстанца.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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