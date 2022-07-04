Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Тренер Головкина рассказал о главной "проблеме" казахстанца перед трилогией с "Канело"

Тренер Головкина рассказал о главной "проблеме" казахстанца перед трилогией с "Канело"
©DAZN

Тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатан Бэнкс высказался о возрасте своего подопечного перед трилогией с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), заявив, что этот фактор не станет препятствием для GGG в третьем бою с "Канело", сообщает "Чемпионат".

В этом году Головкину исполнилось 40 лет.

"Я считаю, что его возраст беспокоит одних журналистов. Не думаю, что он волнует даже его соперников. Что же касается меня… мне все равно. Я начну переживать, когда что-то замечу.

Сейчас же, пока он остается мотивированным и старается изо всех сил ради достижения цели, я не вижу причин говорить с ним о том, что он стар", – сказал Бэнкс.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бэнкс Джонатан Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин-Альварес Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:42
Профи-бокс
Тренер Головкина рассказал о главной "проблеме" казахстанца перед трилогией с "Канело" Тренер Головкина рассказал о главной "проблеме" казахстанца перед трилогией с "Канело"
Вчера , 17:59
Профи-бокс
Ангелина Лукас призналась в любви к казахской кухне Ангелина Лукас призналась в любви к казахской кухне
2 июля, 17:56
Профи-бокс
Сопромоутер Головкина призвал уважать "Канело" Сопромоутер Головкина призвал уважать "Канело"
2 июля, 15:00
Профи-бокс
"Не наша вина". Тренер "Канело" сделал признание о трилогии с Головкиным "Не наша вина". Тренер "Канело" сделал признание о трилогии с Головкиным
2 июля, 14:11
Профи-бокс
А вдруг Головкин "пришелец"? Тренер дал ответ и высказался о возрасте GGG А вдруг Головкин "пришелец"? Тренер дал ответ и высказался о возрасте GGG
2 июля, 13:19
Профи-бокс
Головкин разочаровался в "Канело" и объяснил почему Головкин разочаровался в "Канело" и объяснил почему
2 июля, 12:23
Профи-бокс
Альвареса "лишили" поддержки судей на третий бой с Головкиным Альвареса "лишили" поддержки судей на третий бой с Головкиным
2 июля, 11:35
Профи-бокс
Тренер Головкина назвал ключ к победе над "Канело" в третьем бою Тренер Головкина назвал ключ к победе над "Канело" в третьем бою
2 июля, 10:49
Профи-бокс
Головкин назвал победителя в третьем бою с "Канело" Головкин назвал победителя в третьем бою с "Канело"
2 июля, 10:02
Профи-бокс
Для казахстанских болельщиков организуют специальный сектор на бое Головкин - Альварес Для казахстанских болельщиков организуют специальный сектор на бое Головкин - Альварес
2 июля, 09:17
Профи-бокс
Головкин рассказал о своем самом сложном сопернике. И это не "Канело" Головкин рассказал о своем самом сложном сопернике. И это не "Канело"
1 июля, 22:14
Профи-бокс
Экс-боксер "Астана Арланс" выступит в андеркарте боя Усик - Джошуа Экс-боксер "Астана Арланс" выступит в андеркарте боя Усик - Джошуа
1 июля, 18:25
Профи-бокс
Ербосынулы остался без боя с чемпионом мира. Подробности Ербосынулы остался без боя с чемпионом мира. Подробности
1 июля, 18:05
Профи-бокс
Бетербиев сделал заявление об исходе первого боя Головкин - "Канело" Бетербиев сделал заявление об исходе первого боя Головкин - "Канело"
1 июля, 17:45
Профи-бокс
Головкин отреагировал на обещание "Канело" отправить его на пенсию Головкин отреагировал на обещание "Канело" отправить его на пенсию
1 июля, 17:16
Профи-бокс
Алимханулы высказался о бое за полноправный пояс чемпиона мира Алимханулы высказался о бое за полноправный пояс чемпиона мира
1 июля, 14:47
Профи-бокс
Мантия Мохаммеда Али с "Боя века" выставлена на аукцион с начальной ценой миллион долларов Мантия Мохаммеда Али с "Боя века" выставлена на аукцион с начальной ценой миллион долларов
1 июля, 14:08
Профи-бокс
"Вся страна будет биться вместе с Геной". Илья Ильин высказался о трилогии с "Канело" "Вся страна будет биться вместе с Геной". Илья Ильин высказался о трилогии с "Канело"
1 июля, 08:49
Профи-бокс
Бывший друг "Канело" ответил на критику звездного мексиканца Бывший друг "Канело" ответил на критику звездного мексиканца
1 июля, 08:02
Профи-бокс
Титульный бой состоится в карде трилогии Головкин - "Канело" Титульный бой состоится в карде трилогии Головкин - "Канело"
1 июля, 07:46
Профи-бокс
Сатыбалдинова отреагировала на получение титульного боя от WBC Сатыбалдинова отреагировала на получение титульного боя от WBC
1 июля, 07:20
Профи-бокс
Промоутер Головкина анонсировал бой казахстанки за титул от WBC Промоутер Головкина анонсировал бой казахстанки за титул от WBC
30 июня, 23:59
Профи-бокс
Бетербиев определился с местом жительства после завершения карьеры Бетербиев определился с местом жительства после завершения карьеры
30 июня, 19:20
Профи-бокс
Бетербиев сделал признание о получении гражданства Канады Бетербиев сделал признание о получении гражданства Канады
30 июня, 16:43
Профи-бокс
МакГрегору предложили космический гонорар за реванш с Мейвезером МакГрегору предложили космический гонорар за реванш с Мейвезером
30 июня, 15:17
Профи-бокс
Бывший друг "Канело" поставил на победу Головкина и разозлил мексиканца Бывший друг "Канело" поставил на победу Головкина и разозлил мексиканца
30 июня, 14:34
Профи-бокс
Бивол возвращается после победы над "Канело". Есть дата боя и три соперника Бивол возвращается после победы над "Канело". Есть дата боя и три соперника
30 июня, 12:55
Профи-бокс
Что будет после боя с "Канело"? Головкин дал ответ Что будет после боя с "Канело"? Головкин дал ответ
30 июня, 12:30
Профи-бокс
Головкин ответил "Канело" на угрозы нокаутом и про личную неприязнь Головкин ответил "Канело" на угрозы нокаутом и про личную неприязнь
30 июня, 11:52
Профи-бокс
Стала известна реакция Головкина на поражение "Канело" от Бивола Стала известна реакция Головкина на поражение "Канело" от Бивола

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus