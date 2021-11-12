Головкин сравнил себя с Тайсоном и Мейвезером перед боем с "суперчемпионом" за три титула

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) принял участие в пресс-конференции, посвященной бою с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передают Vesti.kz.

Мероприятие прошло в Токио. GGG присутствовал на нем онлайн.

"Это будет замечательный бой, в котором сойдутся два чемпиона. Как сказал ранее Мурата, мы уже встречались и тренировались. Я уважаю его силу. Игрок, который выиграл золотую медаль и стал чемпионом мира.

Для меня большая честь впервые провести бой в Японии. На этот раз это также родная страна Мураты. После долгих переговоров было наконец принято решение. Тут проводили бои Майк Тайсон и Флойд Мейвезер. Я счастлив быть частью этого", - сказал GGG.

Напомним, официально о поединке Головкин - Мурата было объявлено сегодня, 12 ноября. Он пройдет на Saitama Super Arena в Токио (Япония) 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN. Уже появился официальный постер, а Головкин сделал первое заявление.

ВСЕ НОВОСТИ БОЯ ГОЛОВКИН - МУРАТА

Фото: yomiuri.co.jp