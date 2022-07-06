Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) поделился своим мнением по поводу поединка между чемпионом WBA Super в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

GGG раскритиковал мексиканца за то, как тот отреагировал на поражение. Напомним, "Канело" проиграл единогласным решением судей и потерпел второе поражение в карьере.

Стала известна реакция Головкина на поражение "Канело" от Бивола

"Я не смотрел весь бой целиком, только нарезку основных моментов. Я увидел победу Бивола. Когда "Канело" отреагировал на результат, я испытал разочарование. Просто если ты профессионал, то знаешь, что такое бокс. Ты должен понимать, что в нашем спорте такое случается.

Как ты можешь так реагировать? Как ты можешь утверждать, что выиграл бой, если в твою пользу ушло только один или два раунда? Как ты можешь, что-то подобное говорить, когда у тебя такая большая фанатская база? Многие люди следят за тобой. Это непрофессионально. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Дмитрия Бивола с победой", - цитирует Головкина Fansided.com.

Головкин опустил на землю "Канело"

17 сентября "Канело" предстоит третий бой с Головкиным. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя - первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":